Harry il cane terrorizzato da tutti Harry aveva paura di qualsiasi persona tranne che per i suoi padroni

Harry un bellissimo cane era stato abbandonato nel parco. Successivamente venne trovato da alcune persone, una donna e suo marito, i quali si innamorarono subito di Harry e decisero di adottarlo. Harry viveva bene con i suoi padroni, giocava, mangiava era un cane normalissimo ma all’improvviso qualcosa cambiò.

Appena due amici dei suoi padroni andarono a trovarli successe qualcosa di inaspettato, Harry era terrorizzato, per la paura si nascondeva sotto i mobili, tremava e rimaneva immobile nei suoi nascondigli.

Questo succedeva ogni volta che una persona nuova entrava in casa, aveva persino paura dei bambini piccoli e non si riusciva a capire il motivo. Harry stava bene solo con i suoi padroni ma se vedeva qualcun altro aveva paura. I padroni preoccupati decisero di chiamare dei volontari per cercare di risolvere il problema. Appena arrivati i volontari videro Harry sotto un mobile impaurito che tremava. A quel punto decisero di mettergli del cibo proprio davanti a lui per farlo uscire da lì.

Una volta uscito provarono ad accarezzarlo ed a tranquillizzarlo. Successivamente fecero entrare un altro cagnolino con lui, per cercare di farli diventare amici e stimolare la socialità di Harry.

Incredibilmente il metodo funzionò e Harry tornò ad essere un cane felice. Il suo era solo un trauma, probabilmente dato dal precedente abbandono, ed una volta stimolata la sua socialità tornò ad essere un cane felice con un nuovo amico a quattro zampe.

Ora sta benissimo, passa tutto il giorno a giocare e sembra non avere più problemi di nessun tipo. Tutto finisce bene per il povero Harry che ora è circondato da amici, amore e tanto divertimento.