Harry il golden retriver Harry andava di notte a trovare una ragazza per giocare insieme a lei

L’amicizia è una delle cose più belle che esiste, ci si può confidare con un amico, sfogarsi o parlare di ciò che si vuole. Ma l’amicizia non è solo tra gli umani, infatti esiste anche tra gli animali e noi umani come viene dimostrato in questo caso tra Harry e la sua vicina di casa. Harry, un Golden Retriever ama la sua vicina di casa Holly.

I due sono vicini e spesso si vedono e giocano insieme.

Una notte Harry decise di andare a trovare la sua ragazza e le portò un regalo: una palla, con la quale voleva che giocassero insieme. Il proprietario di Holly aveva una videocamera di sicurezza fuori dalla porta e vide chi stava aspettando pazientemente lì.

Harry scosse la coda senza fine, felice di poter giocare di nuovo con Holly. E quando il proprietario aprì la porta, in pochi secondi i due si stavano già divertendo insieme. C’è un meraviglioso legame che si instaura tra gli umani e i cani, un legame indissolubile che nulla può far svanire.

Questo caso, infatti, è esemplificativo di come il cane consideri una vera e propria amica la vicina e si instauri tra i due un rapporto che forse va anche oltre l’amicizia ed è qualcosa di meraviglioso.

I cani sono esseri speciali, dedicano la loro intera vita a noi e dovremmo sempre essergli riconoscenti per quello che fanno per noi. Fortunatamente ci sono persone, come la ragazza in questione, che nonostante è notte e potrebbe tranquillamente andare a dormire esce fuori a giocare con Harry per renderlo felice.