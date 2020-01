Harry Harry aveva un disturbo della personalità ed aveva paura di tutte le persone

Il povero Harry era stato abbandonato sul ciglio della strada in Giappone. E’ stato trovato da una signora e suo marito i quali lo hanno subito portato a casa in quanto aveva tremendamente bisogno di aiuto.Inizialmente Harry sembrava un cane normalissimo ma con il passare del tempo qualcosa iniziò a cambiare. Probabilmente a causa del trauma dell’abbandono che aveva subito Harry iniziò a provare paura per qualsiasi persona gli si avvicinasse, av eva paura persino dei suoi padroni. Incominciò a diventare un serio problema, i signori sistemarono Harry all’interno di una casetta di legno, in maniera tale da farlo stare tranquillo. Purtroppo il problema divenne davvero serio nel momento in cui il povero cane non mangiava più.

Pian piano stava perdendo peso e sembrava stesse davvero male. A quel punto gli anziani padroni decisero di chiamare il loro veterinario di fiducia, gli spiegarono il problema di Harry e lui si precipitò nella loro casa. Il cane, appena arrivò il veterinario, non si faceva assolutamente prendere, era terrorizzato e scappava dappertutto. Appena si fece prendere il veterinario per prima cosa controllò in generale la salute del cane, notò che il battito cardiaco era fortemente accelerato , era in forte stato di agitazione anche se era fermo. Il veterinario inoltre disse che quello che faceva stare tranquillo Harry era lo stare steso all’interno della casetta di legno, gli dava una sorta di stabilità psicologica. A quel punto il veterinario disse ai padroni di sedersi insieme a lui nella casetta, così poteva tranquillizzarsi, prendere confidenza e fidarsi di loro. Incredibilmente dopo un pò di giorni a fare questo il cane stava molto meglio. Era molto più tranquillo, non tremava più come prima era tornato un cane normale. I padroni gioiosi di ciò decisero di ringraziare il veterinario, aveva salvato la vita al loro Harry è stato un eroe. Tutto finisce per il povero Harry che ha sempre lottato e non si è mai arreso anche grazie a persone meravigliose come il veterinario ed i suoi padroni.

