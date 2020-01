Hazel e la gattina abbandonata Hazel aveva trovato una nuova amica dopo la sua quotidiana passeggiata

Questa è la storia di Hazel, un bellissimo cagnolino che ha dimostrato un grande altruismo e bontà. Hazel un Chihuahua vive ad Abilene, in Texas, e ha sorpreso sua madre, Monica Burks, portando a casa una gattina abbandonata. Hazel era stata lasciata fuori, perchè stava facendo la sua solita passeggiatina attorno all’isolato anche per fare i bisogni, ma non è tornata subito.

Quando Monica guardò fuori per vedere dove fosse arrivato il suo cagnolino, rimase sorpresa di vedere Hazel rimanere fermo vicino a una tettoia senza muoversi.

Hazel continuava ad attirare l’attenzione sul debole miagolio proveniente da sotto la loro tettoia. Ha rifiutato di lasciare il posto, nonostante piovesse molto fino a quando non è stata in grado di convincere la gattina ad uscire dal suo nascondiglio.

Una volta che la gattina uscì da sotto la tettoia, Hazel riportò il gatto a casa. Ogni volta che il gattino esitava e si fermava sulle sue tracce, Hazel incoraggiava l’animale spaventato a seguirla. E quando il gattino non riuscì a saltare il gradino verso casa, Hazel prese il gattino in bocca e l’aiutò a entrare.

Fin dal suo salvataggio, alla gattina è stato dato il nome di Sheba, e il fratello di Monica, Michael che era lì nei paraggi e si è gustato tutta la scena è rimasto commosso e ha deciso di adottarla! Incredibile il gesto di Hazel che nonostante la pioggia ha fatto di tutto per portare la povera gattina abbandonata presso la propria abitazione e salvarla.

Anche grande bontà da parte di Michael che ha deciso di adottare la gattina ed ora sono tutti un unica e grande famiglia. Chi ama gli animali avrà una luce magica che proteggerà la sua casa e i suoi componenti, a noi piace immaginare questo!