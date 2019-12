Heart, la cagnolina e i suoi cuccioli Heart, la cagnolina abbandonata e legata mentre ancora allattava i suoi cuccioli

Non capirò mai le persone che maltrattano gli animali, che sono capaci di essere crudeli con esseri che non provano altro che amore incondizionato per noi e chiunque abbia avuto un animale domestico sa che è vero. Sono i primi a rallegrarsi quando torni a casa e i primi a protestare quando parti. Darebbero tutto per noi, quindi è quasi impossibile capire perché alcuni umani sono in grado di fare così tanto male agli animali che li amano.

Il caso di questo cane in Irlanda mi ha spezzato il cuore. Una signora l’ha trovata legata al collo di una barra di metallo, riusciva a malapena a muoversi, mentre stava allattando i suoi cuccioli.

Nessuno sa quanto tempo fosse stata in quelle condizioni la povera cagnolina, ma ciò che è certo è che né lei né i suoi cuccioli sarebbero sopravvissuti lì molto più a lungo.

Secondo il quotidiano Metrò, una signora l’ha trovata in questa situazione in un campo a Elphin, una cittadina nella contea di Roscommon, si chiama ISPCA, che si trovava vicino un centro nazionale per la cura degli animali.

La signora chiamò i soccorritori, i quali hanno trovato il cane freddo e affamato, ma per fortuna non ha avuto problemi di salute più gravi.”Non capisco come si possa ritenere giusto legare un cane alla porta per allattare al seno i suoi cuccioli”, ha dichiarato oltraggiato il direttore del centro IPSCA Hugh O’Toole.

Fortunatamente il cane sta bene ed è stato adottato da una nuova bellissima famiglia, stessa cosa per i suoi cuccioli che sono stati dati tutti in adozione.