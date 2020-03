Hermione la cagnolona che parlava con gli occhi Hermione aveva bisogno di aiuto, non sapeva dove andare e vagava senza meta

Questa è la storia di Hermione, una meravigliosa cagnolona nera che aveva bisogno di aiuto. Hermione passava tutto il giorno adagiata ad un incrocio e chiunque passava gli faceva una coccola o gli lasciava qualcosa da mangiare. Ma la povera cagnolona era davvero triste, era molto tempo che la sua coda non scodinzolava piu’, era tanto tempo che era infelice.

Quello di cui Hermione aveva veramente bisogno era un famiglia che gli donasse amore e nient’altro. Dei volontari che passavano da quelli parti si resero conto di quella cagnolona e appena si avvicinarono la cagnolina gli diede subito la zampa, era davvero gentile e buona la povera Hermione e non avrebbe mai fatto del male a nessuno.

I volontari senza pensarci un attimo decisero di portare Hermione con loro per dargli tutto l’amore di cui aveva bisogno e cercare di trovargli una casa mettendola in adozione attraverso i social media. Dopo un po’ di tempo passata nel rifugio i volontari nonostante le tante attenzioni date a Hermione quest’ultima era davvero triste.

Fortunatamente una famiglia li contatto’ per adottarla. La famiglia abitava nel polo nord ed era un lungo viaggio da affrontare per Hermione ma i volontari senza pensarci un attimo decisero di partire per portare Hermione dalla sua nuova famiglia.

Una volta scesi dall’aereo i volontari affittarono una macchina e raggiunsero la famiglia adottante. Appena arrivati la reazione di Hermione fu’ incredibile, aveva capito che era la sua nuova famiglia e iniziò a scodinzolare per la felicita’. Sembrava sorridesse per quanto era felice!

Fortunatamente tutto finisce bene per questa povera cagnolina che dopo l’iniziale sventura aveva finalmente trovato una nuova famiglia davvero amorevole e che non gli fa mancare nulla.