Higgins Higgins si trovava nel canile da sei anni e sembrava non uscisse mai

La storia del cane Higgins ha fatto commuovere molte persone. Ha vissuto nel canile per 2.381 giorni, circa sei anni. Il cane Higgins arrivò al rifugio quando era un cucciolo. E sette anni fa lo staff del rifugio probabilmente pensava che sarebbe stata la tipica fiaba: ” e vissero felici per il resto della loro vita”. Ma non era così

Quando lo staff lo vide, lo notarono immediatamente, era Higgins. Era tornato. Passarono i giorni e nessuna persona venne a cercarlo per riportarlo a casa. Higgins tornò nel luogo in cui tutto ebbe inizio, al rifugio per animali.