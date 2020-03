Holly la cagnolina meravigliosa Holly era una bellissima cagnolina, i padroni volevano abbandonarla

Ogni animale ha la sua storia, alcuni sono tristi, altri belli. Anche il cane Holly ha la sua storia. Aveva circa dieci anni quando fu scoperta da una donna di nome Melissa. Melissa adora i cani più grandi e adora portarli in una casa sicura. Un giorno, quando Melissa visitò il rifugio per cani Old dog home , l’ amore si manifestò a prima vista.

Durante la visita al rifugio Melissa ha scoperto la triste storia di Holly. Il suo primo proprietario era morto e quando Holly trovò una nuova famiglia, all’improvviso non la volevano più.

La famiglia la mandò al rifugio per cani – e non la volevano lì perché la poverina faceva la pipì in terra, non riusciva mai ad uscire in tempo. E’ da quel momento che la povera Holly si trovava al rifugio fino a quando non vide Melissa.

La povera Holly era stata abbandonata piu’ volte purtroppo e la sua storia sembrava non avere pace. Incredibilmente però la vita stava per avere un nuovo risvolto per la meravigliosa Holly. Melissa appena vide Holly decise di adottarla, era stato amore a prima vista. Finalmente dopo tante sventure Holly stava per avere la pace e la serenità che meritava.

Fatte tutte le pratiche per l’adozione Holly e Melissa tornarono a casa insieme, felici e finalmente unite. Le iniziali sventure di Holly sembravano finalmente avere fine, ora erano diventate un’unica famiglia ed erano inseparabili. Holly veniva curata finalmente per la sua incontinenza, che comunque migliorò di poco.

Questa meravigliosa cagnolina poteva avere una vita tranquilla, ogni giorno Melissa la accudiva e le dava tutte le attenzioni di cui aveva bisogno. Auguro una meravigliosa vita a Holly e Melissa. Adottare un cane, anziano o malato, è qualcosa di meraviglioso, il cuore si scalda solo a guardare queste immagini. La dolcezza di un cane che si sente finalmente amato, cosa c’è di più bello?