Il personale ha consigliato ai proprietari di consegnare il cane in quanto era evidente che non si stavano prendendo cura di lei abbastanza bene. L’animale non aveva peli ed era infestato dalla scabbia.

Era improbabile che sarebbe vissuto. Il cucciolo era in uno stato sfortunato e di cattivo umore a causa del suo stato di salute, del suo costante prurito e dolore nella pelle, ma una persona si innamorò di lei e non si preoccupò delle sue cattive condizioni. Il tecnico veterinario Jessie DeFreitas decise che voleva portarla via.”Aveva bisogno di cure costanti.

E ho chiesto di allevare il cane “, ha detto Jessie, 21 anni, a un giornale locale. Mia madre mi ha chiesto se ero sicuro perché a casa abbiamo già quattro gatti e un altro cane salvato. Ma tutti sanno che amo gli animali. Nella clinica veterinaria ha chiesto alla gente dei loro animali domestici.

Con l’aiuto di sua madre, Honey, che fu ribattezzata Terra per la sua forte personalità, fu guarita di nuovo, ma non fu’ facile. “Quando l’abbiamo portata a casa per la prima volta, era un cagnolino giocoso. Il suo nome originale, Honey, non era adatto per lei “, ha detto Jessie a SWNS. “Per me, Honey è dolce e lei no. Mia madre la chiamava Terra”. Ma dopo alcuni mesi di continua attenzione, Terra è tornata a essere Honey e il suo pelo è cresciuto di nuovo. Ora è un cane completamente diverso, Si è ripresa molto bene ed è avvolta dall’amore dei suoi nuovi padroni.