Husky arrabbiato dà le spalle alla sua mamma umana

Questo Husky arrabbiato non ne vuole proprio sapere di fare quello che le dice la sua proprietaria. Anzi, sembra proprio offeso dal comportamento di quella donna che non capisce le motivazioni del suo gesto. Tanto da arrivare a dare le spalle alla sua mamma umana, pur di non ascoltarla più. E protestare in religioso silenzio.

Nala è un dolce cucciolo di razza Husky. Quando si mette in testa una cosa è difficile fargli cambiare idea. Soprattutto quando la sua mamma umana si ostina a fargli fare del sano movimento fisico, come consigliato in realtà dal suo medico veterinario.

Come molti altri cani, anche Nala ama mangiare. Non farebbe altro da mattina a sera. Ma il suo medico non è d’accordo e dovrebbe far esercizio, cosa che invece odia fare. Sappiamo che quando un husky si mette in testa una cosa è difficile fargli cambiare idea.

Aurora Ángel Beste è la mamma umana di Nala. La coppia condivide un appartamento non proprio al primo piano. Da quando ha saputo che deve fare attività fisica, ha smesso di prendere con l’Husky l’ascensore preferendo fare le scale.

Peccato che Nala non sia assolutamente d’accordo del cambio routine. Che ricordiamolo, è per il suo bene. Il cane dimostra la sua avversione per l’esercizio fisico, fosse anche solo salire e scendere le scale, protestando come meglio riesce a fare.

Un giorno mentre tornavano a casa, Nala voleva prendere l’ascensore. O voleva che la mamma umana lo prendesse in braccio. La donna era però irremovibile. Peccato che lo fosse anche l’Husky. Il video condiviso è esilarante.

L’Husky arrabbiato perché non vuol fare le scale

Prima il cane si ferma sugli scalini, nonostante la proprietaria lo esorti a salire.

E poi fa anche l’offeso in un angolo sul pianerottolo.

Non è adorabile?