I benefici della quarantena sugli animali Così gli animali, senza la presenza dell'uomo sono liberi e felici

Mentre la pandemia da Coronavirus si diffonde, i blocchi vengono estesi e le restrizioni sui viaggi globali continuano a inasprirsi, una delle industrie più colpite dalla mancanza di viaggiatori è stata sicuramente il turismo degli animali.

Per molti zoo e acquari, la mancanza di ospiti ha aperto nuove strade. Alcune organizzazione stanno attualmente organizzando streaming live per il pubblico, ampliando le interazioni tra persone e animali attraverso spazi virtuali.

Altrove, interi settori di industrie animali dipendenti dal turismo globale sono stati spinti in modalità di crisi e molti sforzi di conservazione degli animali si trovano ad affrontare l’incertezza con il declino senza precedenti del movimento umano e animale.

Natasha Daly, scrittrice del National Geographic che si occupa di benessere degli animali, conservazione della fauna selvatica e sfruttamento degli animali, afferma che è troppo presto per dire come la conservazione sarà influenzata dalla mancanza di turismo. Ma è incoraggiata dalla fatto che molte persone ora stanno prendendo coscienza di come natura e animali si stiano riappropriando dei loro habitat mentre l’uomo si è ritirato nella propria abitazione.

“Questa crisi ha messo le questioni dello sfruttano gli animali per ogni sorta di cose alla luce“, ha detto Daly. “Quindi, penso che forse più persone che mai siano a conoscenza di alcuni dei problemi coinvolti nel commercio di animali selvatici.”

Lo dimostra come siano stati condivisi da centinaia di migliaia di persone tutti i post relativi ai cigni che tornavano a nuotare a Venezia ad esempio o ai delfini che si avvicinavano ai porti. Insomma la mancanza di attività umana ha invertito in qualche modo il corso della natura e le persone ora sembrano sicuramente più consapevoli.

La speranza quindi è che questa lontananza dal turismo degli animali e questa nuova consapevolezza di come queste creature viventi siano più libere senza il condizionamento dell’uomo possa far cambiare il modo di agire per le persone, anche ad esempio quando vanno in vacanza. È il caso degli zoo e di tutte quelle attività di spettacolarizzazione degli animali che vanno solo a loro discapito.