I cani e i gatti hanno un effetto terapeutico sulla salute dell’essere umano Quarantena Coronavirus: il cane aiuta ad affrontare meglio la situazione. Il suo effetto è "magico". Ecco perché.

Soltanto chi condivide la vita con un animale domestico, sa che cosa significa avere un amico leale e quali siano gli effetti del suo amore sulla persona. Sapevate che secondo alcuni studi, un cane può avere su di noi un effetto terapeutico e soprattutto rilassante? È proprio così! C’è un motivo, se il cane è il miglior amico dell’uomo!

Il famoso studioso psicologo June McNicholas, ha spiegato quanto siano importanti gli animali per le persone socialmente isolate. Li ha definiti una salvezza. Secondo lo psicologo, quando una persona si prende cura di un animale, è come se si sta prendendo cura di se stesso. Quando una persona che solitamente non socializza, porta a spasso il cane, ha più facilità di incontrare altre persone.

Questo naturalmente non vale soltanto per il cane, ma anche per il gatto. Anche quest’ultimo può portare a benefici sociali, perché anche gli umani dei gatti, spesso escono per acquistare i beni per il proprio animale domestico.

Il solo pensiero di un cane e di un gatto, fa bene al cervello dell’essere umano. Gli studiosi dell’Università della Germania, hanno fatto un esperimento sulle donne.

Hanno studiato il cervello di 18 diverse donne ed hanno scoperto che tutte provavano le stesse emozioni, se messe davanti ad una foto del proprio figlio o del proprio cane.

Lo studio ha dimostrato che la proprietaria di un cane, ama il proprio animale proprio come se fosse suo figlio. Sicuramente l’amore verso quest’ultimo è più forte, poiché è cresciuto nel proprio grembo ed è stato attaccato al proprio seno, ma oggi un amico a quattro zampe, è un membro fondamentale della famiglia.

Più volte è stato dimostrato come il cane sia sempre presente nei momenti più bui e come riesca ad allevare lo stress dell’essere umano.

Bisogna godere di ogni singolo momento trascorso con gli amici a quattro zampe. Loro non vivono per sempre!