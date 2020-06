I cani più grandi del mondo Oggi vi portiamo a scoprire chi sono i cani più grandi del mondo

Quali sono i cani più grandi del mondo? Quali sono le razze che possono raggiungere dimensioni decisamente enormi, da non riuscire a vivere in monolocali troppo piccoli? Se anche voi amate Fido dalla stazza imponente che vi danno sicurezza, ecco i più grandi.

Ci sono persone che amano avere come compagni di vita piccoli cagnolini, praticamente da borsetta, e altri che, invece, non concepiscono una razza di cane che sia troppo mignon. A ognuno le sue preferenze. Ma se amate i cani grandi, perché pensiate siano più belle e più grandi, sappiate che ne esistono di giganteschi, ma cosa si intende per taglia grande?

Le razze di cane considerate “giganti” sono quelle che possono superare i 45 chili di peso in età adulta. Quali sono queste razze?

Pastore del Caucaso

Diffuso in Russia, Armenia, Georgia è un cane molto muscoloso. È un molossoide: possono essere alti anche 75 centimetri.

Mastiff

Un cane dalle origini molto antiche, pare fosse conosciuto anche nell’Antica Roma. Possono arrivare a pesare più di 100 chili!

Terranova

Lo sapete che il Terranova era il cane compagno di lavoro per i pescatori? È un cane molto intelligente, dolce e gentile, che oggi è un ottimo cane di compagnia. Occhio che può pesare anche 70 chili.

San Bernardo

Cane originario delle nostre Alpi e delle Alpi Svizzere, è associato al soccorso in montagna. I maschi in età adulta possono superare anche i 90 centimetri, per pesare perfino 120 chili!

Mastino Tibetano

Originario del Tibet, è diffuso anche in Cina e India. Non superano di solito i 65 centimetri di altezza, ma possono arrivare a pensare più di 80 chili.

Mastino Napoletano

Arriva a pesare come una persona adulto, ben 70 chilogrammi. Amano la loro casa e la loro famiglia e la proteggeranno da tutto e da tutti.

Alano

Gli alani sono famosi per la loro altezza, che può arrivare a superare anche i 90 centimetri. Mentre il peso è variabile e non supera mai i 90 chili.