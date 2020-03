I circhi tornano con gli animali I circhi tornano legalmente in Spagna dopo quattro anni di divieto

Ogni giorno vediamo più esempi di passi avanti nel rispetto degli animali. Oggi non è uno di quei giorni. Anche se può sembrare una bugia, la città spagnola di San Sebastián de los Reyes ha deciso che consentirà di nuovo i circhi con gli animali, secondo dei giornalisti locali.

Il sindaco di San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, del Partito popolare, ha confermato che i circhi con animali possono essere reinstallati a Madrid. Narciso afferma che non esiste un’ordinanza che vieti tali spettacoli, sebbene riconosca che durante l’ultimo mandato è stata approvata una mozione per trasformare la città in una “città libera da circhi con animali”.

Ora i servizi legali affermano che questa mozione non proibisce l’installazione di circhi con animali poiché ha solo un carattere simbolico.

Direi simbolico ed etico. Tuttavia, l’attuale governo locale ha deciso che il divertimento a spese degli animali è più importante del rispetto per gli animali.

Inoltre, il Partito popolare non ha esitato a condividere le notizie con entusiasmo. Gli animalisti qualificano la decisione di arretrare e non posso essere più d’accordo.

Ora prego solo che le famiglie della città decidano di non partecipare a questi spettacoli e mostrino alla città che l’idea non è nulla, ma niente di buono. Spero che lo sfruttamento di animali attraverso questi folli spettacoli termini presto e che le persone siano razionali e conscie del fatto che tutto ciò deve terminare sopratutto è grazie alle persone che non andandoci più potranno finalmente finire queste scelleratezze umane fatte da un’orribile odio verso gli animali.