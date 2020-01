I cuccioli abbandonati Alcuni cuccioli erano stati abbandonati all'interno di un magazzino

L’associazione di volontari per il recupero degli animali in difficoltà “Hope for paws” ha ricevuto una chiamata che proveniva da alcuni lavoratori in America, precisamente la chiamata dei lavoratori parlava del fatto che c’erano dei cuccioli all’interno dell’azienda dove loro lavoravano, probabilmente erano stati abbandonati lì ed i lavoratori appena si sono resi conto della situazione gli hanno subito portato del cibo e dell’acqua.

Appena ricevuta la chiamata i volontari sono andati subito sul luogo, appena arrivati hanno visto i poveri cuccioli in difficoltà, ancora una volta dei poveri cagnolini innocenti erano vittime delle scelleratezza e crudeltà umana. I veterinari provarono a prenderli per portarli in un centro veterinario e fare controllare il loro stato di salute.

Un cucciolo però non voleva proprio farsi prendere, fuggiva in continuazione e si nascondeva. I veterinari con molta pazienza riuscirono a far calmare il cucciolo, che era visibilmente agitato in quanto non poteva sapere se quegli uomini gli avrebbero fatto del male, ma dopo un pò grazie alla bravura ed alla tranquillità dei volontari riuscirono a prenderlo e li portarono tutti in clinica. Questa volta non c’erano solo dei cuccioli, insieme a loro, ad essere abbandonata era anche la loro mamma, un meticcia piccola piccola.

Una volta arrivati in clinica il veterinario fece tutti gli accertamenti del caso, disse che erano stati abbandonati praticamente neonati e senza vaccini né latte materno non sarebbero sopravvissuti a lungo per strada.

Fatte tutte le cure ed i vaccini di cui i cuccioli avevano bisogno vennero portati dai volontari in un rifugio a Los Angeles.

Ora i cuccioli stanno bene, hanno fatto amicizia con gli altri cani e vivono serenamente, la ciliegina sulla torta sarebbe solo l’adozione che sicuramente a breve arriverà.