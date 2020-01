I cuccioli di canguro I cuccioli di canguro erano in pericolo avvolti dalle fiamme

In Australia ci sono stati molti animali uccisi negli incendi a seguito di questa terribile catastrofe. Gli incendi stanno attanagliando gran parte del paese e molti animali ne stanno pagando le conseguenze. Sembra non si riesca più a risolvere questo annoso problema e non se ne viene più a capo. Tra le tante tragedie avvenute, recentemente dei cuccioli di canguro rimasero intrappolati in un incendio dove le speranze di vita si riducevano sempre di più.

I volontari, che stavano dando una mano agli animali in difficoltà, si sono resi conto della scena quando sono intervenuti hanno dichiarato: Quando inizialmente li hanno portati da noi per prendersi cura di loro, erano molto stressati. Tutti avevano subito una specie di trauma.

Alcuni hanno anche subito lievi ferite, ma considerando tutto ciò che è accaduto, possiamo dire che erano ancora di buon umore, afferma Shai Ager, leader del progetto Agile, a una testata giornalistica locale.

I cuccioli saranno smistati in diversi centri in cui saranno curati e nutriti fino a quando non saranno pronti per il rilascio. Secondo i volontari, questo avverrà quando compiono 14 mesi e saranno lasciati in un luogo sicuro, al riparo dagli incendi. Fortunatamente per questi cuccioli i volontari sono arrivati in tempo e si sono salvati da una terribile fine, purtroppo per tenti altri non è andata così.

Grazie al cielo ci sono centinaia di volontari che ogni giorno cercano di aiutare questi poveri animali in difficoltà offrendogli cibo, acqua e riparo e sopratutto salvandoli dalle fiamme.

Spero che prima o poi tutto ciò possa finire e che prima o poi questi poveri animali possano vivere in pace come è giusto che sia.