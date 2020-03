I cuccioli dovevano essere salvati due cuccioli erano stati trovati in gravissime condizioni e sembrava non ci fosse più speranza per loro

Due cuccioli erano stati abbandonati in una strada deserta in America. Questi due cuccioli soffrivano di un grave problema, avevano uno stomaco enorme probabilmente per la malnutrizione avevano accumulato molto liquido e quella situazione poteva peggiorare fino a portarli alla morte.

Fortunatamente dei volontari che agivano da quelle parti erano stati avvisati dei due poveri cuccioli da alcune persone che con la macchina passavano da quelle parti, ed immediatamente si precipitarono sul luogo indicato dalle persone.

Appena arrivati i volontari videro i poveri cuccioli a terra, senza cibo né acqua e notarono subito il forte rigonfiamento nello stomaco, era davvero enorme e pieno di liquido. Appena provarono a toccare lo stomaco i cagnolini provavano molto dolore e quindi i volontari decisero di portarli subito dal veterinario.



Appena arrivati dal veterinario quest’ultimo intervenne subito per eliminare il liquido che avevano nello stomaco in quanto se fosse passato altro tempo i cuccioli sarebbero stati davvero in pericolo di vita. Riuscì ad operarlo e fortunatamente tutto andò bene, dopo un po’ i cuccioli tornarono a mangiare e bere normalmente. Il veterinario ringrazio molto i volontari e gli disse che se non fossero intervenuti i cuccioli non avrebbero fatto una bella fine. I volontari si commossero ed esultarono per la felicitá.



Commossi dalla storia che avevano visto sul web di questi cuccioli due persone, moglie e marito decisero di adottarlo e tenerli con loro.

Fortunatamente per i cuccioli finisce bene, ora hanno una nuova famiglia che li riempie di amore.



Grazie al cielo ci sono angeli meravigliosi cioè i volontari, fortunatamente sono prontamente intervenuti ed hanno letteralmente salvato la vita ai cuccioli i quali saranno eternamente grati ai volontari. Salvarli è stato bellissimo, cosa c’è di meglio per scaldarsi il cuore?