I cuccioli intrappolati I cuccioli si trovavano sottoterra intrappolati insieme alla loro mamma, senza alcuna speranza di sopravvivenza

Alcune storie sono davvero incredibili, terribili e dense di sorprese. In particolare questa storia che vi sto per raccontare parla di alcuni cuccioli sfortunati i quali erano rimasti intrappolati sottoterra senza alcuna possibilità di sopravvivenza.La mamma era lì con loro ma nulla avrebbe potuto contro la fame e la sete che provavano i poveri cuccioli ma non sapeva come fare.

Nel campo lì vicino c’erano degli agricoltori i quali mentre lavoravano udirono qualcosa, sembrava quasi un piagnucolio, a quel punto si avvicinarono per scoprire cosa era ed incredibilmente si resero conto che sotto i loro piedi c’erano dei cani.

Immediatamente cercarono di liberarli grazie ad una pala che avevano con loro, dopo un pò di tempo passato a scavare videro subito la cagnolina e poi increduli videro anche i cuccioli. Probabilmente erano appena stati partoriti, qualcuno aveva voluto lasciare sotto terra la povera mamma facendola morire di fame ed in più era anche in cinta!

Incredibilmente però la mamma era sopravvissuta ed anche i suoi cuccioli sembravano stare bene. Successivamente tutti quanti vennero presi dai ragazzi e portati dal veterinario, vennero tutti lavati e gli vennero date tutte le cure necessarie.

La mamma sembrava molto felice del tutto e sembrava quasi sorridere e ringraziare i ragazzi che effettivamente avevano salvato la sua vita e quella dei suoi cuccioli. Così alla fine rimasero tutti con i ragazzi che si presero cura di tutti, vennero aiutati anche dai vicini ed ora sono un’unica e grande famiglia felice.

Grazie al cielo al mondo ci sono ancora persone altruiste che non pensano soltanto a loro stessi e, come in questo caso, hanno salvato altre vite grazie a un meraviglioso senso di umanità e bontà d’animo.