I due cani si danno conforto dopo che il proprietario è morto in un incidente Questi due cani cercano conforto l'uno dall'altro dopo aver assistito alla morte del proprietario in un incidente in cui sono stati coinvolti

Questi due poveri cagnolini cercano di darsi conforto reciproco, dal momento che sono rimasti all’improvviso orfani. Il loro proprietario si trovava con loro in montagna, stavano passeggiando quando hanno avuto un incidente. E purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta.

Kris Busching è un uomo di 33 anni che si trovava nel Colorado insieme ai suoi amati cani, Tonka e Little P. Pochi giorni fa, insieme ad un altro amico, Mark, stavano facendo un’escursione, quando all’improvviso si sono persi. Hanno vagato per due giorni, non riuscendo a tornare a casa. Avevano fame e avevano sete.

Così Kris Busching ha deciso di scendere in un canyon per poter recuperare un po’ di acqua per darla da bere a tutti. Purtroppo, però, l’uomo è caduto sul fondo del canyon, morendo sul colpo. Anche i cani sono caduti insieme a lui, subendo alcune lesioni e delle ferite. I cani hanno atteso accanto al corpo ormai privo di vita del loro padrone, insieme all’amico, fino a quando non sono arrivati i soccorritori.

Quando sono stati soccorsi, Mark si è rifiutato di lasciare i due cani: almeno lo conoscevano e non erano soli al mondo. Tutti e tre sono stati portati in un rifugio locale, prima di tornare a Long Island, dove ad attenderli c’è la famiglia di Kris. I due cani sono in cura in un rifugio locale e dovrebbero riprendersi. Il video in cui cercano di darsi conforto l’un l’altro ha fatto il giro dei social.

La famiglia di Kris Busching, purtroppo, non può prendersi cura di loro. Hanno già dovuto sostenere le spese improvvise del funerale e le cure mediche e non possono garantire ai cuccioli un futuro con loro. Per questo motivo ora cercano una casa, dove continuare a vivere insieme. Non dovranno mai essere separati, per nessuna ragione al mondo. Perché sono inseparabili: non è una storia tristissima e dolcissima al tempo stesso?