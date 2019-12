I due pastori tedeschi inseparabili: la foto che ha cambiato le loro vite Due pastori tedeschi erano così inseparabili da non voler sapere di lasciarsi nemmeno per un secondo. Una foto condivisa ha cambiato per sempre le loro vite

Per Adone e Apollo la vita si è fatta fin da subito difficile. I due cuccioli di pastore tedesco un giorno sono stati abbandonati da soli in un rifugio. Avevano la sola fortuna di poter contare l’uno sull’altro. E infatti erano inseparabili. Una loro foto diventata virale ha permesso alle loro vite di svoltare per sempre.

Adone e Apollo sono i due pastori tedeschi protagonisti di questa storia. Cresciuti insieme in una famiglia che avrebbe dovuto amarli, un giorno sono stati abbandonati in un rifugio per animali. In una di quelle strutture che mette i cani sulla lista per l’eutanasia se non vengono adottati nel più breve tempo possibile. Per Adone e Apollo si prospettava una fine tremenda.

Loro non sapevano cosa sarebbe successo loro. Ma avevano comunque paura, erano terrorizzati, tremavano di paura. All’improvviso si erano resi conto di essere rimasti soli. Ma almeno erano insieme e questo era quello che contava di più. Da quel giorno non si sono più lasciati. Erano letteralmente inseparabili.

I volontari del rifugio A-TEAM Elite Rescue Dogs si sono subito resi conti che i due non potevano essere divisi. Da quando sono stati trovati non hanno mai smesso di abbracciarsi, come nelle tenere foto che li vedono protagonisti e che in poco tempo sono diventate virali. E questa è stata la loro fortuna.

I volontari si sono presi cura di loro fin dal primo giorno. Prima assicurandosi che fossero in salute: purtrppo avevano dei parassiti nel cuore e forse per questo sono stati abbandonati. Ma i medici li hanno curati e loro erano pronti per l’adozione.

Non è passato troppo tempo prima che i social network facessero il miracolo.

In poche ore una donna di nome Jennifer ha chiesto di poterli adottare, perché si era innamorata perdutamente di loro.

E come darle torto: sono semplicemente adorabili!