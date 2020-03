I due poveri randagi Due randagi anziani si trovavano soli e con gravissimi problemi di salute

Due poveri cagnolini randagi girovagavano per la città, passavano tra le macchine con il rischio di essere investiti e non avevano alcuna meta. Delle persone notarono che i cagnolini erano di taglia piccola ma comunque erano molto anziani ed andavano assolutamente aiutati. Successivamente le persone decisero di chiamare un associazione di volontariato che immediatamente intervenne in quanto capirono che la situazione era davvero urgente. Arrivarono sul posto e senza pensarci due volte decisero di avvicinarli.



I cagnolini erano inizialmente impauriti ma dopo un po’ di coccole e di cibo si fidarono subito dei volontari. Notarono che i due cagnolini erano molto denutriti, in particolare notarono che uno dei due aveva un gigantesco tumore nella parte posteriore.



Allora i due vennero portati dal veterinario, gli venne dato del cibo e vennero lavati ed il cagnolino che purtroppo aveva il tumore fù subito operato. Fortunatamente l’operazione andò bene e quasi subito il povero cane si riprese.



Grazie al cielo tutti e due erano fuori pericolo, non avevano più alcun tipo di problema, stavano finalmente bene. I due cagnolini rimasero al rifugio con i volontari cioè i loro salvatori, ora attendono una nuova adozione e nonostante siano anziani hanno già tantissime richieste e bisognerà solo scegliere la migliore. Non sono cose che capitano spesso, le volontarie devono fare lotte tutti i giorni per trovare casa ai poveri cagnolini, questa volta è andata bene, ogni tanto una bella storia ci vuole.

Ringrazio dal profondo del mio cuore tutto il lavoro che ogni giorno fanno i volontari, i quali sacrificano la loro vita privata per salvare pelosetti in difficoltà.

Grazie a voi che ci siete e ci sarete sempre, che ogni giorno intervenite e date una vita migliore ai poveri randagi o animali in difficoltà.