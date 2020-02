I funerali di Tomas, il senzatetto di Messina amante dei cani MESSINA: vederli al funerale del loro amato papà umano, è stato straziante. Nonostante non gli avesse mai dato nulla, viste le sue condizioni, loro non hanno mai smesso di amarlo. Adesso però, nessuno li vuole, sono rimasti soli.

Lo scorso mese di dicembre è giunta da Messina la triste notizia che Thomas il senzatetto del posto, conosciuto da tutti, si è spento per sempre. L’uomo viveva da anni in una roulotte e condivideva la sua vita con 7 cani. Sono stati proprio quest’ultimi a vegliare il suo corpo senza vita, fin quando i soccorritori non lo hanno trovato.

Thomas era ormai conosciuto da tutti gli abitanti di Messina, che spesso gli portavano vestiti e cibo.

Dopo la triste notizia della sua morte, tutti hanno iniziato a preoccuparsi per i poveri sette cani, che non avevano più l’unica persona che si è sempre presa cura di loro.

Qualche giorno fa è stato celebrato il funerale del senzatetto e le immagini pubblicate sui social network, hanno commosso migliaia di persone.

È giunta la notizia che cinque dei sette cani, hanno trovato una famiglia, mentre due, Gianni e Nina, non sono ancora stati adottati.

I volontari li hanno portati al funerale, perché volevano che avessero la possibilità di salutare per l’ultima volta il loro caro papà, con una maglia con scritto ADOTTAMI. Hanno pubblicato le immagini strazianti e le hanno accompagnate delle parole ancora più straziante:

“Gianni e Nina oltre ad aver perso Thomas, hanno perso anche cinque fratelli già adottati e sono rimasti gli ultimi, soli e con tanta voglia di giocare e dare amore. Gianni e Nina sono di taglia media, buoni e giocherelloni con tutti”.

“Oggi hanno dato l’ultimo saluto a Thomas. Hanno pianto durante la funzione, hanno abbaiato all’uscita e Gianni si voleva fiondare dentro il carro funebre. L’amore e la sensibilità di questi cani è indescrivibile. Ciò che invece si può descrivere, è la rabbia e la delusione perché nessuno fa richieste per loro. Sono due cani fantastici e anche se noi siamo di parte, in chiesa tutti hanno ammirato il loro splendore. Può essere che nessuno voglia fare un gesto di vero amore?”.

