I poveri pitbull da combattimento La polizia ha trovato alcuni pitbull da combattimento in pessime condizioni

In tutto il mondo le persone senza scrupoli trovano divertente scommettere su come due cani si affrontano finché non si uccidono. Gli organizzatori di questi combattimenti traggono profitto dalla sofferenza degli animali e li mantengono in condizioni deplorevoli. Queste sono situazioni difficili da rilevare perché è un’attività svolta nel nascondiglio.

Recentemente, la polizia della Georgia negli Stati Uniti ha svelato uno dei casi più gravi che ha riscontrato: hanno salvato più di 150 cani usati in combattimenti con ferite visibili e in un deplorevole stato di malnutrizione.Come riportato dalla televisione americana, 168 animali sono stati trovati gravemente feriti e alcuni avevano bisogno di un intervento chirurgico. Tra loro c’era una pitbull incatenata con le gambe rotte.

Gli animali sono stati trovati in 11 diversi quartieri in una zona residenziale dove sono frequenti attività come il traffico di droga. Al momento, la polizia non ha specificato quante persone sono state arrestate.

Gli animali ora ricevono le cure necessarie e i responsabili saranno giudicati per aver violato la legge sulla protezione degli animali dello Stato, hanno riferito. Non riesco a immaginare a che tipo di mente contorta piaccia questo tipo di combattimenti e come qualcuno possa impegnarsi in un business così disgustoso.

Sfortunatamente, alcune persone sono capaci di tutto per soldi. È nelle nostre mani denunciare queste situazioni se per caso ci offrono o assistiamo a questo abuso!

Grazie al cielo in questo caso sono intervenute le forze di polizia che hanno fatto giustizia ed hanno salvato le vite di queste povere creature innocenti vittime delle barbarie dell’uomo.