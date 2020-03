I primi passi del piccolo Lundy I primi passi del piccolo Lundy. E' affetto da una rara condizione..

Lundy è un dolce chihuahua che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto facile. Quando è venuto al mondo, il medico si è reso conto che era affetto da una rara condizione, in cui non era in grado di usare le sue zampe posteriori e questo ovviamente, gli impediva di poter fare qualsiasi cosa.

I volontari di Mia Foundation hanno deciso di accoglierlo nel loro rifugio, anche se sin dall’inizio sapevano che non sarebbe stato facile poterlo aiutare.

Lundy, quando è arrivato in quel posto nuovo, ha creato un rapporto speciale, con un piccione chiamato Herman, che è stato trovato solo ed abbandonato nel parcheggio di una supermercato.

Era ferito e non riusciva a muoversi ed ovviamente, i volontari quando si sono resi conto della sua presenza, sono andati subito a prenderlo per aiutarlo a guarire.

I due, quando si sono conosciuti, hanno instaurato un legame speciale e passavano insieme intere giornate. Erano diventati inseparabili e questo ovviamente ha lasciato tutti a bocca aperta.

Lundy quando è arrivato nel rifugio, era piccolissimo, poteva entrare anche nelle tasche di una camicia. Poi alla fine, grazie alle cure mediche ed al legame con Herman, è cresciuto ed ha conquistato la giusta fiducia in se stesso.

Poco dopo, un’associazione chiamata Walking Pets, quando ha saputo della storia di questo dolce cagnolino, ha deciso di costruire una sedia a rotella adatta a lui. Infatti vederlo muovere i primi passi è stato davvero emozionante per tutti. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I ragazzi, ora, stanno facendo il possibile per cercare la casa perfetta per lui. A breve faranno tutti gli annunci per la sua adozione e sono certi che i suoi amici umani, arriveranno in fretta.

Una storia davvero commovente. Noi non possiamo far altro che ringraziare queste persone per il lavoro e l’impegno, con cui svolgono il loro lavoro… Grazie ragazzi..

