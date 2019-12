I rischi di lasciare un cane da solo e senza custodia Quali sono i rischi che corriamo a lasciare da solo un cane senza custodia? Ecco cosa è successo a questo povero piccolo

Quante volte avete lasciato il vostro cane a giocare da solo con giocattoli pensati appositamente per lui sentendovi sicuri? Helen e James Hartley non lo faranno più e ora avvisano tutti i proprietari di cani di fare attenzione ai rischi che si corrono a lasciare soli e senza custodia i propri animali domestici.

La coppia vive a Ruskington, nel Lincolnshire. Helen e James Hartley avevano acquistato una pallina per cani di gomma. Mai si sarebbero aspettati che la lingua del loro cane sarebbe rimasta bloccata nel foro dell’aria.

Si tratta di palle di gomma che ogni proprietario di cane sulla faccia della terra ha probabilmente acquistato per far divertire Fido.

Helen e James Hartley non si sono accorti in tempo cosa stava accadendo, per questo avvertono gli altri proprietari di non lasciare da soli i cani con i loro giocattoli. Proprio come si fa con i bambini.

La lingua del loro cane ha rischiato di spezzarsi a metà: le immagini pubblicate mostrano la povera Poppy, questo il nome del cane, con la lingua a cui mancano dei pezzi.

Questo è accaduto perché il tessuto in alcune parti si è necrotizzato a causa dell’interruzione del flusso di sangue.

Helen e James hanno scoperto quello che era accaduto rientrando a casa dal lavoro. La lingua di Poppy era bloccata nel giocattolo. Hanno provato a toglierla, ma non ci sono riusciti e per questo si sono rivolti alla Foxhall Veterinary Clinic, dove gli infermieri hanno constatato gonfiore e flusso sanguigno bloccato.

Con il passare dei giorni però la situazione è peggiorata ed è stato necessario un intervento per rimuovere il tessuto morto e ricucire la lingua.

“È stato davvero traumatico per tutti noi. Grazie dal profondo del nostro cuore per esserti preso cura di Poppy. È stata molto amata da tutti gli interventi chirurgici e non avremmo potuto chiedere un team più dedicato”, hanno raccontato i proprietari di Poppy.