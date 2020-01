I soldati australiani e i koala I soldati australiani nel loro tempo libero aiutano i koala a stare meglio

L’Australia continua a subire catastrofici incendi boschivi che si estendono per milioni di ettari. Gli incendi hanno causato devastazioni diffuse: migliaia di case sono state distrutte e popolazioni di animali sono state devastate. Ma c’è sempre un lato positivo in tutto questo caos. La cosa positiva è il numero di persone che vengono in aiuto, dai coraggiosi vigili del fuoco che rischiano la vita per combattere le fiamme ai volontari che aiutano gli animali feriti e sfollati.

Le foto mostrano uomini e donne in uniforme dell’Esercito di supporto d’emergenza del Reggimento 16, che cullano adorabili koala, che sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa dei terribili incendi e li hanno nutriti in bottiglia al Cleland Wildlife Park.

È una cosa molto bella soprattutto se si considera che lo hanno fatto durante l’intervallo poiché lavorano cercando di combattere gli incendi nelle colline di Adelaide.

La nona brigata ha pubblicato le foto e ha descritto il loro servizio come “una grande spinta morale per il nostro team di lavoratori ad Adelaide Hills”.

I soldati costruirono anche case per i koala. Grazie al cielo molte volte ci ricordiamo di essere umani, grazie a questi uomini che sacrificano il proprio tempo e le proprie energie per far sì che questi meravigliosi esseri stiano meglio.

Fortunatamente grazie a questi soldati che dedicano la loro pause di lavoro ai koala se ne stanno salvando molti. Inoltra grazie a tutte le persone che intervengono per dare sostegno la situazione va sempre più migliorando e sembra che le cose stiano andando meglio.