Come sta ora il cane che stava annegando in mare?

A Guarujà, sulla cosa di San Paolo, i Vigili del Fuoco hanno salvato un cane che stava annegando in mare. Tutto è accaduto l’8 luglio scorso, a Morro do Maluf. Un video condiviso sui social mostra il momento in cui due Vigili del Fuoco, a bordo di una moto d’acqua, si avvicinano al cane e lo tirano fuori rapidamente dall’acqua.

Secondo quanto rivelato dal telegiornale locale Jornal Tribuna, i proprietari del cane hanno spiegato che Hulk, questo il nome del cane, ha approfittato di un momento di distrazione in cui il cancello era aperto per scappare via. Durante la sua fuga, Hulk è finito sugli scogli e da qui è poi scivolato e caduto in acqua.

Immediatamente allertati, ecco che i Vigili del Fuoco sono subito intervenuti: a bordo di una moto d’acqua si sono avvicinati rapidamente, ma con attenzione per non spaventare l’animale in difficoltà e sono riusciti ad afferrare il cane in modo da tirarlo fuori dall’acqua e metterlo in salvo.

Una volta superato lo spavento, Hulk è successivamente andato dai Vigili del Fuoco il martedì successivo. E li ha ringraziati per il salvataggio.

Cane che stava annegando, non è la prima volta nella zona

Ma non è la prima volta che succede una cosa del genere lungo la costa di San Paolo. Lo scorso maggio, infatti, era stato salvato un altro cane caduto in mare. Questa volta però, i soccorritori non erano stati dei pompieri, bensì il dipendente di un traghetto che attraversa la tratta da Sao Sebastiao e Ilhabela.

Secondo quanto riferito, il cane, che di solito si trovava vicino al punto di imbarco dei traghetti a San Sebastiao, quella volta era a bordo di un altro traghetto. Quando è caduto in mare. Anche in questo caso, però, la tragedia è stata evitata: il cane è stato ripescato dal mare e portato in salvo

