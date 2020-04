I volontari rimangono sbalorditi di fronte al pelo attorcigliato del gatto randagio I volontari non possono credere ai loro occhi quando si mettono a curare il gatto randagio, che ha il pelo così attorcigliato da essere incredibile

I volontari del rifugio francese Le Radeau des Animaux non potevano credere ai loro occhi quando hanno visto un gatto randagio di 9 anni. Il suo pelo era così attorcigliato da non capirci più niente. Aveva dei dreadlocks inimmaginabili, frutto dell’incuria di chi doveva prendersi cura di lui. Per fortuna è stato salvato.

Il gatto era abbandonato e precedentemente, se mai aveva avuto un proprietario, questo doveva essere proprio stato un pessimo amico umano, dal momento che era in condizioni davvero disastrose.

Tutti al rifugio sono stati colpiti dalle condizioni del povero Chamade: questo il nome che è stato dato allo sfortunato gatto di strada.

Chamade, di sicuro, non era l’unico in queste condizioni, ma la sua storia ha toccato il cuore di tutti. Quando è stato salvato dai soccorritori aveva dei dreadlocks impossibili da districare sulla sua schiena. I volontari non avevano mai visto niente del genere in animali a pelo corto come lo sono i gatti. Com’era possibile che si fosse ridotto a quel modo?

Il povero gattino era stato abbandonato a Ferel, nella regione francese della Bretagna. Gli angeli del rifugio lo hanno salvato e gli hanno dato tutto l’amore e le cure che si meritava. Soffriva di obesità, doveva ricevere subito un trattamento adeguato alle sue condizioni.

“Il povero animale non poteva più lavarsi. La pelliccia si era gradualmente unita a un ammasso impressionante di lanugine, formando come dei dreadlocks”, queste le parole di Dominique Bacot, direttore del rifugio.

“Abbiamo tagliato circa 1 kg di capelli incollati insieme nei dreadlocks. Tutto era nella parte posteriore, dove il gatto non poteva leccarsi”, ha poi aggiunto. Tutti erano scioccati perché di solito questo non accade negli animali a pelo corto, ma a quelli a pelo lungo trascurati. In un gatto mai in quelle proporzioni.

Oggi Chamade sta meglio: è felice senza quell’ammasso sulla schiena che sicuramente gli dava fastidio.