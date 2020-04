Il bambino conforta il cane spaventato durante il temporale Questo dolcissimo bambino conforta il suo cane che si è spaventato perché fuori il temporale fa molto rumore

Cosa c’è di più dolce del vedere un bambino che consola un povero cagnolino che è spaventato? Questo video è diventato virale e presto si è diffuso in tutto il mondo. Il bambino consola il cane spaventato dal rumore che il temporale provoca.

Questo è il video di un bambino che non ci pensa su due volte e va subito di corsa a consolare il povero cagnolino che è decisamente impaurito per il temporale che imperversa fuori di casa. Spesso i cani hanno paura di tuoni e fulmini, perché sono rumori forti che non riescono a comprendere e controllare. E per questo ne hanno forte timore. Ma finché ci sono bambini come questo piccolino accanto a loro, possono stare sereni e tranquilli.

Non sappiamo da dove arrivi la storia, ma sappiamo quanto può essere profondo il legame tra un bambino e il suo cane. E queste foto e il video qui sotto ne sono la dimostrazione.

Nel video si vede il cane che è seriamente spaventato e corre a nascondersi in un luogo che a lui sembra sicuro. Il bambino lo ha subito seguito, mettendosi accanto a lui e cercando di confortarlo.

Il bambino semplicemente ha deciso di compiere un gesto naturale, quello che probabilmente fanno i suoi genitori quando è lui a essere spaventato. Il bambino, che indossa ancora il pannolino, si è messo a sedere di fianco al cane e lo ha abbracciato.

Il bambino ha iniziato ad accarezzargli il corpo e la testa, ma rendendosi conto che questo non bastava a calmare il suo migliore amico, si è messo ad abbracciarlo. Il piccolo non sa ancora parlare bene, ma è riuscito comunque a calmare con il suo discorso il povero animale domestico. Sembra quasi dirgli che i tuoni presto finiranno e che tutto andrà bene. E a lui non succederà mai nulla di male.