Il bimbo e il cane giocano insieme Il bimbo e il cane giocano teneramente insieme, la mamma li riprende

Ci sono molti nuovi mamme e papà che all’arrivo di un bambino in famiglia decidono di abbandonare il proprio animale domestico.

Sembra una cosa assurda ma è una realtà, e anche abbastanza frequente. “Non mi stanco mai di vedere pubblicità di animali domestici che hanno bisogno di una casa dopo che i loro umani hanno trovato questa e altre irragionevoli scuse per abbandonarli!” Questo un messaggio di un volontario qualunque, comunque veniamo

La verità è che i cani non sono solo perfetti per vivere con i bambini, ma saranno anche i loro migliori amici per sempre. In un video divenuto virale troviamo un

cucciolo che spinge una coperta con il muso e le zampe per coprire il bambino in modo che non si raffreddi. In risposta, il bambino sorride a chi diventerà sicuramente il suo compagno di giochi e di vita per lunghissimi anni. È una scena tenera e adorabile che ha sciolto i cuori di migliaia di persone in tutto il mondo.

Questa meravigliosa scena rappresenta tutto l’amore incondizionato che i nostri amici pelosi provano per noi. Loro ci amano e ci ameranno sempre soprattutto se ci sono dei bambini piccoli. Loro li concepiscono come loro cuccioli da proteggere e non gli farebbero mai del male anzi li proteggeranno sempre da qualsiasi cosa. Il voler giocare è sicuramente la cosa che inizialmente li legherà, ma la loro sarà una bellissima avventura.

Sono esseri meravigliosi dotati di un enorme cuore e non dobbiamo pensare che nel momento in cui arriva un figlio essi diventino pericolosi,anzi, sono degli ottimi baby sitter e controllano che il bimbo sia al sicuro e non si faccia del male.

Ci daranno sempre il loro cuore e noi dovremmo sempre trattarli come meritano di essere trattati.