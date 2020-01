Il boxer furbo Un boxer furbo salva il suo gioco preferito

Chi ha avuto un boxer nella sua vita può capire il video che stiamo per mostrarvi. Loro si svegliano la mattina che già hanno una voglia matta di giocare. Sono molto affezionati ad alcuni oggetti, di cui sono anche follemente gelosi. L’intelligenza e la vivacità che li caratterizza regalano alla loro famiglia tanta allegria. Un pomeriggio d’estate, i signori Duke, portano la loro bella cucciolona, Missy, dai vicini di casa,

andavano spesso perché loro hanno un boxer maschio e tra i due è nata da subito una grande amicizia. La vivace e prepotente Missy non rispetta le regole, è tanto esuberante e l’altro cane invece è molto geloso dei suoi giochi. I due iniziano a girare intorno alla piscina,

il maschio scappa con il suo pupazzetto preferito in bocca, lei, intraprendente e furba, lo insegue mettendolo alle strette, vuole quel pupazzo e basta! Il maschietto non sa cosa fare allora tende un tranello alla sua ospite.

Butta il pupazzetto in acqua, Missy ci casca come una pera cotta. Si butta per riprenderlo e mentre nuota il cagnolone lo riafferra al volo con i denti e scappa via. Se pensate che la cosa sia finita qui vi sbagliate di grosso, perché i boxer sono ingegnosi come pochi, tutto ciò che hanno intorno viene trasformato in divertimento, quindi come passeranno secondo voi il resto del pomeriggio?

Fino a sera è stato quello il gioco da fare, il pupazzo in acqua, lei si butta e lui scappa per essere poi inseguito. Una breve pausa con una finta morte di tre, al massimo quatto minuti, un giardino devastato e la piscina tutta sporca è stato il risultato finale di un tranquillo pomeriggio a casa di amici!

Dedicate il vostro tempo a far giocare i vostri cani, sono tutti meravigliosamente simpatici!