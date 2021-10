Il cagnolino nuotatore si rifiuta di lasciare la piscina

Questa è la storia di un dolce cagnolino nuotatore, che non ne vuole proprio sapere di smettere di galleggiare. Il cane si rifiuta di lasciare la piscina, perché si sta divertendo come un matto a nuotare dentro l’acqua. Del resto è assolutamente comprensibile il suo divertimento. E anche il fatto che il video è diventato ben presto virale.

Fonte foto da video TikTok di cheiratoba

I cani non nascondono mai le loro emozioni. E sappiamo che ai nostri cuccioli manca solo la parola. Come in questo caso, in cui un dolce cagnolino è in grado di farci capire quello che vuole: lui vorrebbe rimanere dentro quella piscina per sempre.

Su un account TikTok è stato pubblicato un video con sottotitoli con protagonista un dolce animaletto in una situazione decisamente divertente. Come se stesse parlando e volesse esprimere quello che sente nel profondo del suo cuore. Un video da 13 milioni di Mi piace.

Un video pubblicato a dicembre 2020 è stato il più grande successo di questa pagina. In questo filmato si vede un cucciolo dalla pelliccia scura che entra in una piscina. Il proprietario cerca di farlo uscire fuori dall’acqua chiamandolo.

Ma a nulla valgano i richiami del suo papà umano. Lui sembra molto più interessato a nuotare che uscire da quella piscina. Anzi, nel filmato il cane sembra quasi parlare, sottolineando che quel momento è semplicemente eccezionale per lui.

Fonte foto da video TikTok di cheiratoba

Il video del cagnolino nuotatore fa il giro del mondo

Il proprietario tende la mano alla zampa di Tiao, che però non ne vuole sapere niente. Lui proprio non vuole uscire da questa piscina dove sembra felice e contento, come non mai.

Vedendo il video si capisce perfettamente perché il filmato è diventato virale e visto da tantissime persone che sono con il cane.