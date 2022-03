Ecco come hanno reagito in famiglia

Margarethi Maria è una dolce cagnolina che è stata adottata dalla sua famiglia che la ama più di ogni altra cosa. Recentemente però ne ha combinata davvero una decisamente grossa. Il cane allaga la casa mentre il proprietario era via. E il video in breve tempo diventa virale sui social network. Ma come ha fatto?

Dopo una vita da randagia, Margarethi Maria è stata accolta nella casa di Camila Freitas, con cui vive ormai da qualche tempo. Un giorno l’aveva lasciata a casa da sola e quando è rientrata ha visto cosa il cucciolo aveva combinato.

Al suo rientro, la donna ha notato che il rubinetto del lavandino era stato strappato via. Il pavimento inoltre era tutto bagnato, allagato, a causa del danno provocato dal rubinetto. Chissà chi era stato…

Il cane, anche se era fuori casa, è riuscito a tirare via il rubinetto attraverso la finestra, che era rimasta accidentalmente aperta. Chissà come era riuscita a combinare un guaio così grosso.

Camila è stata pure pizzicata con il rubinetto rotto tra le sue zampette. Non poteva credere ai suoi occhi mentre cercava di togliere l’acqua dal pavimento. E nel video che la donna ha pubblicato sui social ha deciso di pubblicare online è stato visto da tantissime persone, che capiscono cosa ha provato la donna al suo rientro.

Il cane allaga la casa e la proprietaria è costretta a pulire tutto quanto in giro per casa

La donna deve ancora capire come sia riuscita a combinare un guaio del genere, visto che c’erano delle parti in ferro che rendevano impossibile infilare la testa nella finestra.

Il video è stato pubblicato sull’account TikTok di Camila il 20 ottobre scorso ed è stato visto da milioni di persone.