Il cane che si nasconde dai suoi padroni quando è l’ora di fare il bagno C'è un bellissimo cane, un Malamute, che ogni volta che si avvicina l'ora del bagnetto corre a nascondersi dai suoi padroni: non lo vuole fare

Alzi la mano chi vive con un cane che ama fare il bagnetto. Siete fortunati se siete con il braccio in alto, perché non tutti i Fido adorano l’ora del bagnetto. Ne è una dimostrazione questo cane, un Malamute, che ogni volta che si avvicina l’ora del bagno scappa e si nasconde dai padroni che lo cercano.

L’Alaskan Malanute è un bellissimo cane domestico: morbido, adorabile, ma anche molto forte. Del resto è un cane da slitta. Tutti amano questi cani, che di solito sono socievoli e sono facili da addestrare. Sono molto leali verso i membri della famiglia e decisamente affettuosi. Ma possono anche fare i capricci e comportarsi come se fossero dei bambini. Phil è un Malamute che si nasconde quando deve fare il bagnetto.

Recentemente una coppia inglese ha condiviso un divertente video di Phil, il loro Alaskan Malamute, che si nasconde e piagnucola perché era il tempo di fare il bagnetto. Apparentemente ama l’acqua, perché adora andare al lago o al mar.e Ma non gli piace il momento del bagno.

Un conto, infatti, è sguazzare in mare aperto o nelle acque lacustri, un altro è entrare all’interno di una vasca da bagno per lavarsi e profumarsi. Proprio non ce la fa.

Phil, quando arriva il momento di fare il bagnetto, non fa tante storie, semplicemente si nasconde, cercando di evitare in tutti i modi lo sguardo dei suoi amici umani.

È un cane molto grande, ma è un bambinone che pensa di potersi nascondere e diventare invisibile nascondendosi dietro la piccola di casa, Mia, o in angoli del bagno. Con risultati esilaranti. Tenta di nascondersi anche dietro il gatto Milo!

Nel video si sentono la mamma e il papà umani che tentano di convincerlo, ma Phil proprio non ne vuole sapere.

Ed è così ogni volta che vede gli amici umani preparargli la vasca da bagno.

Chissà alla fine chi vince…