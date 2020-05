Il cane che sorride a ogni persona che passa davanti alla sua casa C'è un cane che si spalanca in un bellissimo sorriso ogni volta che una persona passa davanti alla sua casa

Chi lo ha detto che i cani non possono sorridere? Magari lo fanno a modo loro e siamo noi esseri umani a non capirli. Ma in altri casi sono così espliciti che non si può non notarli. Come questo splendido cane dal sorriso radioso che dispensa a ogni persona che passa davanti alla sua casa.

Oggi vi presentiamo Moku, un bellissimo cane Golden Retriever non giovanissimo, che adora vedere la gente che passa di fronte alla sua abitazione. Il cagnolino ha 6 anni e vive con i suoi amici umani a West Hollywood, in California. È benvoluto da tutti quanti, in particolare dai suoi vicini di casa, che non perdono occasione per passare di fronte alla finestra dove lui di solito si sistema.

E lo sapete perché non vedono l’ora che si metta lì? Perché lui dispensa sorrisi a tutti coloro che hanno la fortuna di passare di fronte a lui. E il suo sorriso è decisamente contagioso e mette subito allegria a tutti quanti. Come resistergli?

Moku rende più felice ogni giornata a chi ha la fortuna di incontrarlo sul suo cammino. Lui è sempre presente, sempre pronto a sorridere a tutti. Ai vicini, che ormai conosce molto bene e sente arrivare anche a distanza, preparandosi a sorridere e a dispensare felicità e gioia. Ma anche a chi non ha mai visto prima in vita sua. Perché questa è la sua missione.

Il cane sorride, con la bocca e con lo sguardo, mentre tutto il corpo è in evidente febbrile felicità, con la coda che scodinzola di qua e di là in segno di gioia assoluta. Lui trasmette serenità, allegria, buonumore a tutti coloro che lo incrociano durante la giornata.

E c’è da scommettere che c’è chi passa di là appositamente più volte al giorno pur di vedere Moku sorridergli!