Pronto a conoscere Arnold, il cane cieco che trova una palla nel parco e diventa in breve tempo una vera e propria star su TikTok? Il video del dolce cucciolo che purtroppo non ha il dono della vista è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo. Perché la sua reazione di fronte a quella sorpresa inaspettata è semplicemente eccezionale.

Fonte foto da video su TikTok di apa4dogs

Il 28 gennaio scorso, una società di addestramento di cani gestita da Erin Mahoney, residente a Kiterry, nel Maine, negli Stati Uniti d’Amerrica, ha condiviso su TikTok attraverso il profilo dell’istituto, chiamato A Pawsitive Approach un video con protagonista Arnold Ray.

Il cane di 6 anni è cieco dalla nascita, a causa di una condizione chiamata ipoplasia cerebellare progressiva. Durante la passeggiata del piccolo succede un fatto inaspettato: nel parco dove si trova, ecco spuntare una palla con cui giocare.

Questa disfunzione provoca oscillazioni rapide degli occhi, tremori, mancanza di equilibrio e coordinazione, una postura ampia e movimenti esagerati.

Queste le parole di Erin in merito alla disabilità del cane, che non gli impedisce comunque di vivere la sua vita e anche di correre e di giocare ed essere felice come tutti gli altri cani. Fa un po’ di tutto come dimostra questo video in cui va a camminare e si mette a giocare con una palla trovata per caso.

Fonte foto da video su TikTok di apa4dogs

Arnold, il cane cieco trova una palla nel parco e diventa una star su TikTok

Quindi questo è Arnold. Arnold non può vedere. A volte Arnold trova tesori nel parco da solo ed è molto orgoglioso di se stesso.

Fonte foto da video su TikTok di apa4dogs

Questo il commento di Erin, che poi rivolgendosi al cane al settimo cielo gli dice: