Come non innamorarsi di un cucciolo così adorabile?

Come non innamorarsi di un cucciolo come lui? Anche le infermiere sono subito cadute innamorate del suo sguardo adorabile e dei suoi modi così gentili. Il cane va con il proprietario dal medico e all’improvviso presso il centro dove si fanno queste somministrazioni il sorriso torna sul volto di tutti.

Il 15 luglio, Rosa Berrocal ha condiviso la dolce scena del suo cucciolo di Golden Retriever, che si chiama Eros, che ha conquistato un gruppo di infermiere intente a lavorare. La donna si era rivolta al medico, portando con se il cucciolo.

Quando i sanitari si sono accorti della presenza del cane in macchina sono letteralmente impazziti. Ognuno faceva a gara per tenerlo in braccio e per fargli le coccole, perché era semplicemente impossibile resistere alla tentazione di accarezzarlo.

Infermieri, dottori e sanitari sono letteralmente impazziti di gioia vedendo quel cucciolo pelosetto. Le loro giornate sono tutte uguali tra domande a cui rispondere, dubbi da sciogliere e talvolta anche qualche problema da risolvere.

Non capita certo tutti i giorni di potersi distrarre con un dolce cagnolino. Accade un po’ come quando in giro c’è un bambino piccolo: tutti iniziano subito ad andare fuori di testa, perché è impossibile resistere a qualcuno di così adorabile.

Il cane con il proprietario va dal medico e tutti impazziscono di gioia nel vederlo

Eros ruba i cuori delle infermiere.

Questa la didascalia con cui il video del successo di Eros è stato pubblicato sui social. E che in breve tempo è diventato virale, con migliaia tra visualizzazioni e reactions.

Reazioni del tutto comprensibili: come si fa a resistere a un pelosetto del genere? Davvero impossibile e queste infermiere lo sanno bene.