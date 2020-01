Il cane dallo sguardo buffo trova finalmente casa grazie alla rete Un povero cane dallo sguardo buffo non veniva adottato da nessuno: grazie alla rete finalmente trova una casa

C’è un piccolo husky siberiano che per il suo aspetto buffo non riusciva a trovare casa. Non stava male. Era una cagnolina nata perfettamente sana. Ma chissà perché aveva uno strano sguardo, aveva gli occhi decisamente strani e buffi. Nessuno si voleva prendere cura di lei. Fino a quando, grazie alla rete, non è riuscita a trovare la sua casa per sempre.

Jubilee è una dolce cagnolina di 4 anni, abbandonata dal suo allevatore presso l’Husky House nel 2018. L’uomo al rifugio di Matawan aveva detto che era invendibile. Perché il suo aspetto non era normale, era troppo strano. Come se fosse un oggetto fallato, non degno di nota, Jubilee è stata abbandonata al suo destino.

Subito i veterinari del rifugio l’hanno visitata e non aveva niente che non andava:

“Quel suo difetto non la influenza in alcun modo e non la rallenta in nulla. E’ un cane felice e in salute”.

Nonostante il suo carattere dolce e nonostante fosse in ottima salute, nessuna famiglia voleva adottarla. Jubilee non riusciva a trovare una casa.

Poi le sue foto sono state pubblicate online, con questa scritta: “Vengo da un “allevatore” che non poteva vendermi perché mi ha detto che ero “strana”.

Gli husky sono cani dall’aspetto maestoso e non so perché non assomiglio a loro. Vorrei essere bella, così qualcuno mi vorrebbe come suo cane”. I gestori dell’Husky House speravano che qualcuno la notasse, ma nessuno si sarebbe mai aspettato tanto successo.

Le sue fotografie sono diventate ben presto virali. E al rifugio sono arrivate più di 150 richieste di adozione. Non era mai successo. Per i volontari tanto lavoro da fare per trovare la casa giusta, ma alla fine ce l’hanno fatta e hanno scelto una famiglia che si era già rivolta a loro in precedenza per adottare un altro cane.

Per Jubilee una storia a lieto fine!