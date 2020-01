Il cane dello studente ruba la scena durante la consegna dei diplomi Il cane dello studente diplomando si è presentato durante la consegna dei diplomi irrompendo sul palco e rubando a tutti la scena

Charlie è un cagnolino davvero speciale. Che ha deciso di rubare la scena agli studenti senior della Horseshoe Bend School in Alabama, negli Stati Uniti, irrompendo sul palco dove venivano consegnati i diplomi, partecipando a modo suo alla cerimonia di laurea. E mettendo un po’ in imbarazzo il suo amico umano.

Con la sua presenza Charlie ha messo in ombra e oscurato tutti gli studenti senior della Horseshoe Bend School in un giorno molto importante della loro vita.

Certo, la sua irruzione sul palco non è durata poi chissà quanto. Ma quanto basta per far diventare il cucciolo di Logan Branch, uno dei laureati che vive poco distante, protagonista assoluto.

Durante l’anno scolastico capitava di vedere Charlie mentre andava in giro da solo a far visita gli studenti tra una pausa e l’altra. Tutti amano Charlie a scuola e tutti sanno a chi appartiene il cane. Il dolce cagnolino ha pensato bene di fare un ultimo regalo a quei ragazzi che conosceva bene e che si stavano per laureare. Un regalo che non avrebbero mai dimenticato.

Nel pieno della cerimonia il cane di Logan Branch ha deciso di fare la sua inaspettata apparizione: “Nessuno aveva idea di cosa stesse facendo lì. È entrato dal cancello e ci ha sorpreso tutti”. Gli studenti, non appena lo hanno visto, hanno cercato di attirare la sua attenzione per distrarlo, ma non ci sono riusciti.

A un certo punto ha deciso anche di fare la pipì su una felce decorativa ai lati del palco della consegna dei diplomi. Chissà, magari porta fortuna.

In quel momento tutti sono scoppiati a ridere. “Non appena lo abbiamo visto camminare verso la felce, sapevamo già cosa sarebbe successo, quindi non potevamo far a meno di ridere”. La cerimonia poi è continuata, anche se tutti in mente avevano ancora il simpatico diversivo proposto da Charlie. “Quel giorno sicuramente ha rubato la scena. Ama stare al centro dell’attenzione”.