Questo dolce e adorabile cane di 9 anni è stato salvato da una vita non degna di questo nome. Per fortuna ora ha la sua nuova casa per sempre e una famiglia amorevole che pensa ogni giorno al suo benessere. Vive anche con altri animali domestici. E li ama così tanto che si prende cura di loro: non smette di leccare la sua nuova sorella, che non ha la pelliccia.

Fonte foto da video su Facebook di DogspottingSociety

Sasha è una dolce cagnolina di 9 anni, che non ha sempre avuto un bellissimo rapporto con gli altri cani. Non ama giocare con i giocattoli o con altri accessori: quando i proprietari glieli comprano, lei li guarda con disinteresse e non sembra interessarsi a loro. Ed è sempre molto cauta quando si tratta di approcciarsi con altri animali.

Mary Lynn Cristiano, la descrive come un cane molto goffo.

Lei è il cane più goffo. Si siede goffamente, mangia goffamente . È adorabile, ma è molto appiccicosa.

Dopo il suo arrivo in casa, Mary ha deciso di adottare altri due cuccioli. Anche se temeva che Sasha sarebbe stata molto cauta. E avrebbe preferito evitarli per un po’. Almeno fino a quando non avesse fatto sufficiente conoscenza con loro.

La reazione del cane, però, l’ha lasciata senza parola. Sasha ha deciso di ricevere in casa i suoi nuovi compagni, Biagio e Antonella, in un modo che ha commosso tutti quanti dopo che il video è stato pubblicato sui social network, per mostrare quanto è dolce e tenera.

Fonte foto da video su Facebook di DogspottingSociety

Il cane di 9 anni salvato dà il migliore dei benvenuti ai suoi nuovi fratelli pelosi

Sapevo che sarebbe stata una sfida, ma non pensavo che sarebbe stato impossibile, e non pensavo che sarebbero stati così amici. I due cagnolini sono molto vicini , uno sta sempre uno sopra l’altro, sono inseparabili.

Fonte foto da video su Facebook di DogspottingSociety

Sasha adora sua sorella ed è sempre accanto a lei. E lei sembra proprio gradire queste attenzioni.