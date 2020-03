Il cane diventato famoso perché cercava refrigerio nel distributore del ghiaccio Un bel cagnolino è diventato famoso mentre cercava refrigerio dal caldo all'interno della una macchina del ghiaccio bella fredda

Mako è un cane che è diventato famoso in una torrida estate, per aver escogitato il metodo migliore per poter stare al fresco. Questo bellissimo Siberian Husky, infatti, ha trovato riparo all’interno di una macchina del ghiaccio. E la sua storia ha letteralmente fatto il giro del web, perché era tanto simpatica.

Mako è un bellissimo Siberian Husky, un cane affascinante e anche molto intelligente. Ha però un piccolo problema: non sopporta assolutamente le temperature troppo calde e quindi cerca sempre un modo per rinfrescarsi un po’. Eric e Alice Rouse sono i proprietari di questo cagnolino, con cui vivono a Kinston, nella Carolina del Nord. Sono stati loro a raccontare la sua incredibile storia che ha fatto il giro dei social network.

Un giorno erano usciti fuori a fare una bella passeggiata. Il cane era felice di andare a correre all’aria aperta. Dopo aver fatto un po’ di movimento sotto il caldo estivo, la coppia è tornata a casa. I due erano indaffarati. Mako ha bevuto un po’ di acqua e poi è sparito nel nulla, pensando che forse nessuno avrebbe notato la sua assenza. In realtà si era andato a nascondere al fresco.

Ma presto Eeric si è accorto che il cane era uscito nel garage. E aprendo la porta della macchina del ghiaccio ecco che spuntava il suo bel musetto. Era lì dentro a godersi un po’ di sano fresco, mentre fuori il caldo era assolutamente torrido.

Sorridendo, chiamò Alice per fare un video e immortalare la genialità del loro cane, che aveva escogitato il metodo migliore per non soffrire più il caldo torrido.

Del resto per un Siberian Husky deve essere proprio difficile vivere a temperature che non sono quelle del suo naturale habitat. Pensateci se abitate in un luogo molto caldo e afoso: se avete un husky trovate una soluzione per tenerlo al fresco.