I nostri amici pelosi ci hanno abituato a posizioni davvero bizzarre soprattutto quando si mettono a schiacciare un pisolino. Cosa che tutti amano fare da mattina a sera, a volte anche senza sosta. Come Harper Lee, il cane che dorme in una posizione insolita in camera da letto. La tutor ha deciso di condividere su TikTok un suo video che è diventato subito virale.

Fonte foto da Instagram di ladyharperofwoodfield

Harper Lee è una dolcissima cagnolina di razza Golden Retriever. Ha l’abitudine un po’ bizzarra di dormire nel letto mettendosi a pancia in su. Un giorno la sua proprietaria Leah Voight Burton ha deciso di immortalare questo momento filmandola e condividendo il video sui social network.

Ogni cane ha le sue abitudini in fatto di pisolini. C’è chi ama dormire con le zampe alzate e con la pancia verso l’alto, proprio come fa la dolce Harper Lee, che sembra quasi una persona posizionata in quel modo sul letto della sua amata proprietaria.

Leah Voight Burton ha raccontato che la sua cucciolotta ha l’abitudine di sdraiarsi sul suo letto per fare un riposino. Ma dorme sempre sdraiata sulla schiena, dormendo molto profondamente. E poi inizia a russare, quindi vuol dire che ci sta proprio bene.

Del resto anche ognuno di noi ha le sue posizioni preferite per dormire. C’è chi si addormenta solo da un lato, chi preferisce stare a pancia in giù, chi invece non dorme se non ha almeno un paio di cuscini sotto la testa. Harper Lee dorme così.

Fonte foto da video di ladyharperofwoodfield

Cane dorme in posizione insolita, il video diventa virale

Leah Voight Burton ha pubblicato il video di Harper Lee che schiaccia un pisolino a pancia in su nel suo letto. E su TikTok il filmato è diventato virale, ottenendo più di 1,7 milioni di visualizzazioni, 189.000 reazioni e centinaia di commenti.