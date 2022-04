Melian è un cane davvero curioso, che ama ascoltare tutto quello che si dice e vedere tutto quello che si fa intorno a lui. In un video pubblicato su TikTok, ad esempio, è incuriosito dalla sua famiglia che alla finestra sta parlando di qualcosa. E per non rimanere all’oscuro sulle ultime novità fa di tutto per poter capire cosa stia succedendo.

Fonte foto da video su TikTok di melianmaia

Melian Maia vive nello stato del Paraná, in Brasile, e oggi è diventato una star su TikTok dopo che i suoi proprietari hanno pubblicato un video che riguarda quello che loro definiscono un cane carismatico, intelligente e terrorista. Ma anche sempre attento a quello che gli accade intorno.

Melian ha un profilo TikTok in cui condivide le sue storie buffe. In un video pubblicato lo scorso 2 gennaio si vede il cagnolino incuriosito da quello che accade fuori dalla finestra. Pare che fuori ci siano dei pettegolezzi che la sua famiglia sta ascoltando e vuole far parte anche lui della conversazione.

È così anche a casa tua?

Questa la frase che accompagna il cane che, vedendo alcuni componenti della sua famiglia alla finestra, intenti a parlare tra di loro e con altre persone, decide di dare un’occhiata, per vedere se nella sua via è tutto a posto. Vuole capire a tutti i costi quello che sta accadendo e a un certo punto il cucciolo riesce anche a mettersi in piedi sulla finestra e a intrufolarsi in mezzo alle persone affacciate.

Fonte foto da video su TikTok di melianmaia

Il cane curioso si intrufola tra le persone alla finestra per vedere che succede

Melian non capisce il perché di tutto quell’interesse, ma vuole comunque capire qualcosa di più. In realtà non stava succedendo niente, era una trappola, per fare il video e mostrare al mondo intero la curiosità di Melian.

Fonte foto da video su TikTok di melianmaia

Il video, ovviamente, è diventato virale in breve tempo, con più di mezzo milione di visualizzazioni, milioni di mi piace e tantissimi commenti.