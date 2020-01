Il cane e il bambino un cane si prendeva cura del bambino appena nato come se fosse suo figlio

L’amore che c’è tra uomo e cane è indescrivibile, è puro e immacolato ed è bellissimo. Questo amore sopratutto viene donato dai nostri amici pelosi a noi. Questa storia riguarda proprio questo, cioè l’amore tra un cane e un bimbo appena nato. Ci troviamo in America ed una mamma ha appena dato alla luce suo figlio, dopo il parto in ospedale lo porta a casa a farlo conoscere a tutto il resto della sua famiglia.

Tra lo stupore dei parenti anche qualcun altro si avvicina al bambino. Era proprio il loro cane, Bobby, che era proprio incuriosito dalla nascita di questa nuova creatura che si trovava all’interno della loro casa.

Il cane si comportava come un genitore con il bambino. Controllava se stava bene, se aveva mangiato o bevuto insomma, era davvero un bravo papà. Si avvicinava alla culla e cercava di farlo giocare, si prendeva davvero molta cura del bimbo e lo proteggeva da tutto.

Lo stupore dei genitori era tanto, e rimasero così stupiti che quasi non credevano a quello che stava succedendo.

Notarono che anche se lasciavano solo il bambino con il cane quest’ultimo si prendeva cura del neonato e quindi rimanevano molto tranquilli nel sapere questo in quanto per la molta attenzione del cane non poteva accadere nulla di brutto al bambino. Sono amici inseparabili che passano intere giornate a giocare insieme.

In questo caso assistiamo ad un meraviglioso esempio di come i cani possano essere anche meglio delle persone, per tutto l’amore che provano per noi e l’istinto di genitore che hanno nei confronti dei nostri figli. Certo è che questo bimbo crescendo con i cani svilupperà una grande sensibilità e un domani, da adulto, lo insegnerà anche ai suoi figli. Loro sono la nostra speranza più grande.