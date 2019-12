Il cane e il fattorino rYAN un cane finito nelle acque gelide di un fiume viene notato da Ryan, un fattorino coraggioso

Abbiamo visto tutti i nostri animali domestici abbaiare al postino pensando che fosse un intruso o che inseguisse un camion FedEx in fondo alla strada. Ma nonostante questo stereotipo molti postini adorano davvero i cani e li prendono affettuosamente a cuore, spesso li chiamano per nome. Un fattorino è andato molto oltre,

fermando le sue consegne per salvare un cane che stava annegando nelle acque gelide. Ryan Arens è un autista UPS di Bozeman, Stati Uniti. Mentre lavorava nel mese di dicembre, poco prima di Natale, Ryan ha fatto una consegna indimenticabile che non era nella sua agenda.

Mentre attraversavano un lago ghiacciato per consegnare un pacco, Ryan sentì gli ululati disperati di un cane.Il cane piangeva e si disperava, disse a un giornale locale. “Ho potuto vedere il cane intrappolato a circa 4 metri dalla riva, circondato dal ghiaccio.”

Ha fermato quello che stava facendo eD è andato a salvare il povero animale. ha dichiarato “So che dovevo raggiungerlo. Non ce l’avrei fatta. ” Ryan si avvicinò e trovò un uomo più anziano che cercava senza successo di raggiungere il cane con una barca a remi. Decise di usare la barca per raggiungere il cane.

“Ho fatto scivolare la barca sul ghiaccio, usandola per distribuire il mio peso”, ha detto Ryan. “Mi sono avvicinato dove la calotta glaciale era più sottile” ,ma ha rotto il ghiaccio dell’acqua ghiacciata e ha deciso di nuotare verso il cane. Il salvataggio fu un successo, al momento giusto: “Stava affogando”, disse al Great Falls Tribune. “Non ci ho pensato.” Sapevo cosa dovevo fare, Ryan ha detto a PETA. “Il veterinario ha detto che se l’acqua fosse stata di 2 gradi più fredda, Sadie avrebbe subito un arresto cardiaco. Il momento è stato perfetto. Ryan è stato rapidamente elogiato come eroe quando la storia è stata appresa. Il PETA lo ha premiato con un Generous Action Award per il suo coraggio.

Ma Ryan non si considerava un eroe, era solo un amante degli animali che faceva quello che chiunque avrebbe fatto.”Personalmente, penso che la maggior parte dei miei colleghi e delle persone di cui mi circondo avrebbero fatto la stessa cosa che avrei fatto se la situazione si fosse presentata loro”, ha scritto su facebook . “Sono contento di essermi comportato come se non avessi alcun pericolo.”