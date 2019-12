Il cane e l’anziana Baxter è rimasto accanto alla sua anziana padrona

Non lo diremo mai abbastanza: i cani sono fantastici. Li trattiamo come membri della famiglia piuttosto che come animali domestici perché portano molta gioia nella nostra vita e a volte sono indispensabili per noi.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un cucciolo, un cane guida o un cane da guardia, sono tutte creature meravigliose, che vogliono sempre il meglio. Dobbiamo ringraziarli eternamente per la loro lealtà e la loro continua compagnia.

Quando una persona ha bisogno di loro più che mai, sono sempre al suo fianco.

Soprattutto quando si tratta di cani da terapia come Baxter. Era un cane molto speciale che ha ispirato tutti.

Ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare gli altri a dare gioia e tranquillità nei momenti più difficili. Ma non dimenticheremo mai Baxter. Uno dei momenti più speciali della sua vita è stato girato in un video in modo che tutti potessero vederlo.

Nel video vediamo come Baxter visita una donna anziana che sta per morire. La donna sul suo letto di morte, riceve da Baxter molta gioia e sembra come se potesse farla rivivere per alcuni secondi.Il paziente è morto un po ‘più tardi la stessa notte. Ma Baxter ha offerto la sua compagnia e la sua gioia quando la famiglia si è incontrata all’ultimo momento. I cani sono esseri meravigliosi che andrebbero elogiati ogni giorno, gli andrebbe sempre data la giusta importanza, ci staranno sempre accanto nei momenti belli e nei momenti brutti, grazie a loro possiamo sempre ritrovare il sorriso, sia quando rientriamo da una giornata faticosa o che magari non è andata bene.