Il cane ed il collare elettrico ad un povero cane era stato messo un collare elettrico per non abbaiare

Un bellissimo cagnolone è stato vittima di crudeltà da parte del suo padrone. Gli era stato messo un collare elettrico per non farlo abbaiare il suo cane, un esemplare di otto anni di è breton. È quanto hanno scoperto, lunedì 22 luglio 2019, gli agenti della polizia locale di Nichelino in un’abitazione di via Gozzano. La polizia era stata avvisata da alcuni vicini, che avevano notato i pianti del cane ogni volta che abbaiava e quando si sono avvicinati hanno notato questo orrendo collare. Una volta che la polizia locale è arrivata a casa di questa orribile persona quest’ultimo, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. È stato immediatamente denunciato per maltrattamento animali.

Il collare, che è stato sequestrato, si attiva con l’emissione di un suono e quindi ogni volta che il cane abbaia viene colpito da una scossa elettrica. Anche se a vendita libera, non può essere utilizzato sui cani come stabilito da diverse sentenze perché produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione e anche aggressività. E’ stato un gesto di una crudeltà estrema verso che non vede l’ora di vederci durante il giorno e dedica la propria vita per noi. Persone ottuse e retrograde nel mondo esisteranno sempre ma ancora non comprendo il come si possa maltrattare o fare atti di crudeltà nei confronti dei migliori amici dell’uomo i quali rimangono fedeli sempre a noi, anche se vengono maltrattati rimangono sempre affianco dei propri padroni. Ora il cagnolone è in cerca di adozione, spero che la trovi presto ma sopratutto spero che, dopo tutto quello che ha passato, trovi una bellissima famiglia che lo riempia di amore e coccole.

http://www.torinotoday.it/cronaca/collare-elettrico-cane-nichelino.html