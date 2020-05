Il cane grassottello deve perdere peso, ma si rifiuta di farlo Perdere peso sembrava fosse necessario, ma questo cane grassottello ha trovato il modo per non dimagrire

Stella è un cane davvero molto simpatico, che ha dovuto escogitare uno stratagemma per evitare di perdere peso. Il cane grassottello doveva, infatti, dimagrire e la proprietaria ce l’ha messa tutta per seguire le indicazioni del veterinario. Ma Stella non ne voleva sapere.

Stacey Buck è la proprietaria di Stella, una dolcissima cagnolina che è stata adottata da un rifugio per animali qualche tempo fa. La cagnolina era decisamente adorabile e insieme hanno costruito una vita insieme. Stella era perfetta per Stacey, ma aveva un piccolo problema: non amava l’attività fisica. E questo aveva provocato un aumento del peso. Doveva dimagrire, anche il veterinario era d’accordo. Ma a non essere d’accordo era Stella.

Stacey sapeva che non sarebbe stato facile far perdere qualche chilo a Stella. Era il cane più delizioso del mondo, dolce, educato, amorevole. Ma non ne voleva proprio sapere di fare attività fisica. Se dare una regolata alla sua alimentazione era facile, altrettanto non era farle fare dell’esercizio fisico.

Stella ha fatto tutto quello che era in suo potere per evitare di muoversi e perdere peso. Si vede che lei ci stava bene così grassottella. Così ha escogitato un modo semplicemente geniale per non fare attività fisica. Ecco quello che la cagnolina faceva ogni volta che Stacey la portava a passeggio per perdere peso:

Stella per questa sua geniale intuizione è diventata una vera e propria star. E non solo nella città in cui vive, anche sui social, visto che su Twitter la sua mamma umana condivide i video in cui il cane sembra letteralmente svenire, evitando così di muoversi.

Tracey non si arrende, perché vuole che Stella perda peso. Ne va della sua salute. Ma Stella è irremovibile: lei non vuole fare esercizio fisico.

Chissà se la sua amica umana riuscirà mai a convincerla che passeggiare non è il male!