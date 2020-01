Il cane ha 6 mesi e rischia la vita per la negligenza degli esseri umani Un povero cagnolino di appena 6 mesi ha rischiato la vita per la negligenza di persone senza scrupoli

Questa è la storia di Kibby, un povero cane di appena 6 mesi che ha subito un trattamento indegno da parte di esseri umani senza scrupoli e senza pietà. Caslin, volontario di Perth, in Australia, ha trovato il piccolino in condizioni terribili. Chi potrebbe mai fare una cosa del genere a una povera anima buona come questo cucciolo di 6 mesi?

Non appena Kibby è stata salvata, è stata trasferita a Broome Pound, da un’organizzazione che si chiama Jetpets e che si dedica ad aiutare i cani che vengono salvati in condizioni disperate.

Caslin e Steve sono i due volontari che si sono occupati di lei e che sono andati a prenderla in aeroporto. Era molto timida, ma quando li ha visti è come se sapesse che ora la sua vita era al sicuro. Era in buone mani.

Mentre andava dal veterinario si vedeva che era una cagnolina molto amorevole. Kibby aveva bisogno di aiuto, di cibo, di cure. Ma aveva bisogno anche dell’amore delle persone.

I medici veterinari la sottoposero a esami approfonditi, capendo che non era mai stata trattata come un essere vivente meriterebbe di essere trattato. Le sue disgrazie non erano recenti, ma stava male da tantissimo tempo. Aveva la scabbia e la malattia era in stato avanzato, viste le condizioni della sua pelle e della parte posteriore del corpo e delle zampe.

La scabbia l’aveva accompagnata fin dai primissimi giorni di vita. Aveva combattuto a lungo, ma stava logorando il sistema immunitario. Ora era in buone mani, ma chissà quante cose brutte aveva visto nella sua vita. La trasformazione che ha subito dopo che è stata salvata è incredibile.

Kibby ha iniziato il trattamento: mangia bene, è in cura, viene coccolata e amata come non ha mai potuto sperimentare prima.

Con molta pazienza e tanto amore, le cure hanno iniziato a dare i loro frutti. E Kibby non è più triste e timida, ma giocosa e amorevole. E ora ha una nuova casa e tanti fratelli.