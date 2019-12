Il cane, il migliore amico dell’uomo Un cane meraviglioso è andato in soccorso di una bambina di 10 anni

Molte volte si dice che il cane sia il migliore amico dell’uomo. E questo non è molto raro, i cani sono amorevoli, protettivi e, soprattutto, sono leali. Questa descrizione si sposa molto bene con un cane di Woodbridge, Virginia, Stati Uniti, che ha recentemente salvato una bambina di dieci anni dall’essere rapita in pieno giorno.

Questo è l’incubo di ogni padre, che suo figlio va a fare una passeggiata e viene attaccato da uno sconosciuto. Per proteggere la loro privacy, il cane e la famiglia non sono stati nominati dalle autorità, ma è ancora una storia molto allarmante. La bambina di 10 anni era andata a fare una passeggiata con il suo cane a Woodbridge, negli Stati Uniti.

Mancavano pochi minuti alle 4 del pomeriggio ed era venerdì.Come si può immaginare, nel quartiere c’era molto movimento, dato che era l’ora di punta e molti, ad esempio, stavano tornando dal lavoro, i bambini stavano tornando da scuola, onestamente questo rende il tentativo di rapimento ancora più spaventoso.

Secondo il rapporto della polizia, l’indagato ha seguito la ragazza per un po ‘. Presto si rese conto che c’era qualcuno dietro, così iniziò a camminare veloce.

Poi ha capito che la stava seguendo e ha iniziato a correre dietro di lei, l’ha afferrata e le ha afferrato i polsi. L’uomo stava cercando di afferrarla violentemente. Fortunatamente il suo cane aveva altre idee.

Il cane della bambina è immediatamente intervenuto con tutta la sua furia. Morse il criminale in mano, costringendolo a liberare la ragazza.

Secondo quanto riferito, il rapitore è stato ferito ed è fuggito immediatamente. La ragazza, grazie al meraviglioso gesto del cagnolone, è stata in grado di tornare a casa. Grazie al cane tutto si è risolto al meglio per la povera bambina che stava per essere rapita.